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Gündem, Asrın felaketi

Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor

Adalet Bakanlığı, deprem ve salgın dönemlerinde ürün fiyatı ve kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ön gören yasa için teknik çalışma başlattı.

Kemal Karadağ   | 27.02.2023
Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor

Ankara

Türk Ceza Kanunu'na (TCK) eklenecek maddeyle, deprem ve salgın dönemlerinde ürünlerin, kiraların fiyatlarında fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı.

Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.

Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Bakan Bozdağ, ağır cezalar öngören düzenleme açıklaması yapmıştı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ceza mevzuatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtmişti.

Bakan Bozdağ, "Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacak, böylesi zamanlarda uygulama imkanı bulacak. Gördük ki mevcut ceza kanunumuz bu konuda yeterli değil." açıklamasında bulunmuştu.


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