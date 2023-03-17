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İstanbul Bahçelievler’de bir bina yıkım esnasında çöktü.
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Gündem, Asrın felaketi

Deprem soruşturmalarında 7 ilde yıkılan binalardan delil toplanması tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca resen başlatılan soruşturmalar kapsamında Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya ile 8 ilçede, yıkılan binalardan delil toplanmasına devam ediliyor.

Kemal Karadağ  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Deprem soruşturmalarında 7 ilde yıkılan binalardan delil toplanması tamamlandı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da başsavcılıklar tarafından, yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili resen soruşturmalar başlatıldı.

Yıkılan binalarla ilgili sorumluğu bulunanların tespiti ve yakalanması için işlemleri yürüten başsavcılıklar, binalardan delil toplanması için de süreçleri başlattı.

Deprem bölgelerinde görevlendirilen savcılar ve bilirkişiler, yıkılan, ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği binalarda soruşturmalar çerçevesinde delil toplamak için çalışma yürüttü.

Başsavcılıklarca, 11 ilde depremin ardından ilk bir ayda 9 bin 198 bina incelendi. Bugüne kadar ise depremin etkilediği illerde 9 bin 435 bina incelenerek gerekli delillerin toplanması tamamlandı.

Soruşturmalar çerçevesinde Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da binaların incelenmesi ve delillerin toplanması sona erdi. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya ile Besni, Gölbaşı, Elbistan, İskenderun, İslahiye, Nurdağı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki binaların incelenmesine devam ediliyor.

16 ilçede delillendirme işlemleri tamamlandı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dün Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ olmak üzere buralarda delillendirme işlemlerinin tamamı bitti. Ayrıca depremin etkilediği 16 ilçede de delillendirme işlemleri tamamlandı." açıklamasını yapmıştı.

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