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Gündem, Asrın felaketi

Deprem istismarıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılan 20 sahte site ve hesap hakkında işlem başlatıldı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, resmi kurumların internet sayfaları ve sosyal medya hesaplarını taklit ederek deprem bağışı talep edilen 20 sahte ve site tespit etti.

Emrah Yaşar   | 10.02.2023
Deprem istismarıyla dolandırıcılık yapılmaya çalışılan 20 sahte site ve hesap hakkında işlem başlatıldı

Eskişehir

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya üzerinden AFAD ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı gibi resmi kurumların internet sayfaları ile sosyal medya hesaplarını taklit edip bağış talep eden şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 17 ilde deprem istismarıyla dolandırıcılık yapmaya çalışan 20 hesap kullanıcısını belirledi. 3'ü Eskişehir'de 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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