Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,263.90
BTC/USDT
67,438.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinde de 1000'den fazla şantiyede, 110 bin personelle çalışıldığını belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinde de 1000'den fazla şantiyede, 110 bin personelle çalışıldığını belirterek, "Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, 11 ili doğrudan, 18 ili ise dolaylı olarak etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin inşa ve ihyası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla bugüne kadar 76 bin konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. İnşaatı devam eden konutların bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özhaseki, çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Afet bölgesinde 1000'den fazla şantiyede 110 bin personelimizle gece gündüz, bayram tatili demeden çalışıyoruz. Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır. Afetzede kardeşlerimize güvenli konutlarını teslim edene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte bizim gerçek bayramımız o zaman olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uzmanlardan sürücülere bayram dönüş yolunda uyarılar
Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü
Antalya'da teleferikte mahsur kalan kazazedeler yaşadıklarını anlattı
Kayseri'nin Kapadokya'ya açılan kapısı Soğanlı Vadisi ziyaretçilerini ağırlıyor
Papa Franciscus'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya barışına yaptıkları için teşekkür

Benzer haberler

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

Deprem bölgesindeki inşa ve ihya çalışmaları bayram tatilinde de aralıksız sürdü

Hatay'da depremzede çocuklar, BtcTurk organizasyonunda lunaparkta eğlendi

Bakan Özhaseki, Ramazan Bayramı'nı kalıcı konutlarda karşılayan depremzedelerin memnuniyetlerini paylaştı

Adıyamanlı depremzede Şahin ailesine yeni evleri teslim edildi

Adıyamanlı depremzede Şahin ailesine yeni evleri teslim edildi
TDV, ramazan ayında 2 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı

TDV, ramazan ayında 2 milyonun üzerinde kişiye yardım ulaştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet