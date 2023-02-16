Deprem bölgesinde Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ları toplam 1.551 saat 53 dakika uçtu
Baykar, 11 ili etkileyen depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren Bayraktar AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA'ların afet bölgesinde toplam 1.551 saat 53 dakika uçuş görevi icra ettiğini bildirdi.
İstanbul
Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren 9 Bayraktar #AKINCI ve 37 #BayraktarTB2 afet bölgesinde toplam 1.551 saat 53 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'larımız halihazırda bölgede görev uçuşlarına devam ediyor. Milletimiz için varız, milletimizin yanındayız." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.