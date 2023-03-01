Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1165 yaralının tedavisi sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, 1165'inin tedavisi devam ediyor.
İstanbul
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Ambulanslarla havalimanlarından alınan yaralılar, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.
Bugüne kadar kente getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, 1165 depremzedenin tedavisi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.