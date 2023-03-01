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Sağlık, Asrın felaketi

Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1165 yaralının tedavisi sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, 1165'inin tedavisi devam ediyor.

Elif Küçük   | 01.03.2023
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen 1165 yaralının tedavisi sürüyor

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Ambulanslarla havalimanlarından alınan yaralılar, kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 15 bin 667 hastadan 14 bin 502'si taburcu edilirken, 1165 depremzedenin tedavisi sürüyor.

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