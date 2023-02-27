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Gündem, Asrın felaketi

Demokrasi ve Birlik Derneği Adıyaman'da depremzedeler için çadır kent kurdu

Demokrasi ve Birlik Derneği Başkanı Mehmet Metiner, "Şu an çadır kentimizde 710 hemşehrimiz barınıyor. Yeni eklentilerle bu sayıyı artıracağız." dedi.

Özgür Alantor, Mehmet Kumcağız   | 27.02.2023
Demokrasi ve Birlik Derneği Adıyaman'da depremzedeler için çadır kent kurdu

Adıyaman

Demokrasi ve Birlik Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çadır kent kurdu.

Adıyaman merkezde kurulan çadır kentte, depremzedeler, kendilerine ayrılan bölümlerde aileleriyle birlikte kalıyor. Sosyal alanların da yer aldığı çadır kent, hijyenik bir ortamda barınma sağlıyor. Çadır kentte depremzedeler için duş, çamaşırhane ve mescit de yer alıyor.

Çadır kentte sağlık hizmetlerinin yanı sıra çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşması için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Dernek Başkanı Mehmet Metiner, AA muhabirine, depremin üzüntüsünü derinden yaşadıklarını söyledi.

Depremin ardından dernek olarak hemen çalışmalara başladıklarını belirten Metiner, "Hemen bir karar verdik. Demokrasi ve Birlik Derneği olarak eski bir milletvekili arkadaşım Abdulkadir Kart Bey'in şirketi ile temasa geçildi. Derneğimiz ve Abdulkadir Kart'ın şirketi ile bir hafta içinde bu modern çadır kenti faaliyete geçirdik. Üç öğün yemek veriyoruz. Ayrıca Niğde Belediyemiz, çamaşırhanesinden banyo ve tuvalet ihtiyacına, temizliğinden çocuklar için oyun parkına varıncaya kadar, bütün yapılması gereken şeyleri yaptılar." dedi.

"Düştüğümüz yerden kalktığımızı göstereceğiz"

Çadır kentte yapılan çalışmalardan bahseden Metiner, şöyle devam etti:

"UMKE ekipleri ve gönüllü doktorlarımızdan oluşan 20 kişilik bir sahra hastanemiz var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocuklara yönelik eğitimler yapılıyor. Önümüzdeki hafta da çocuklarımız için animasyon gösterilerine başlanacak. Çocuklarımızın psikolojik durumları düzelirse bu ailelerine de yansıyacak. Bir aylık bir süre için burayı düşünmüştük, görünen o ki bunu sonrasında da sürdürmemiz gerekecek. Dernek olarak ne kadar süre gerekiyorsa o kadar açık tutacağız. Ama bir başka projemiz daha var. Birtakım eklentilerle biz burayı bir yaşam kampüsüne dönüştürmek istiyoruz. Bunun için bir kapalı mekan arayışımız var. Orada da daha farklı dizayn edilmiş, ev konseptinde, vatandaşlarımız için alanlar hazırlayacağız. Düştüğümüz yerden kalktığımızı göstereceğiz."

Çadır kentte herkesin ayrı yerleri olduğuna işaret eden Metiner, şunları kaydetti:

"Mahremiyeti önemsiyoruz. Herkes kendi odasında kendi ailesiyle kalıyor, ısınma problemi yok. Yaşam dendiğinde aklımıza gelebilecek her şeyi burada bulundurmaya çalıştık. Bize destek veren AFAD'ımıza, Kızılay'ımıza teşekkür ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, koordinatör valimiz, kaymakamlarımız, yetkililerimiz o kadar koordineli çalışıyorlar ki biz de sivil toplum olarak devletimizin yanındayız. Şu an çadır kentimizde 710 hemşehrimiz barınıyor. Yeni eklentilerle bu sayıyı artıracağız."

Depremzede Fidan Doğan ise çadır kentten memnun olduğunu vurgulayarak, "Allah devletimize zarar vermesin. Çadır kentte bölüm bölüm, aile aile kalıyoruz. Memnunuz, Allah razı olsun." diye konuştu.

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