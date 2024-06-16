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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye bayram tebriği

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