Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. dedi.
Ankara
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