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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edilmiş, bunlardan 1'i tutuklanmış, 113'ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. dedi.

Ferdi Türkten   | 12.02.2023
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu tespit edildi

Ankara

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