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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyarette bulunduğu depremzedelerle sohbet ederken bir afetzedenin yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi.

Mustafa Hatipoğlu   | 14.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi

Istanbul

Yaralanan vatandaşların sağlık durumu hakkında sık sık doktorlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gören depremzedelere "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Hastanede bulunan bir depremzede, ziyaretine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durumunu sorması üzerine, "Herhangi bir sıkıntı yok. Rabb'im sizleri başımızdan eksik etmesin, Allah razı olsun sizlerden. Biz enkazda kalmadık, çok şükür çıktık yani o şeyde yan durunca hemen inebildik, biz direkt ben bunu kucağıma aldım, birbirimize siper olduk. Sadece 'Bitti' dedik bizim için her şey. Helalleştik, sadece Allah'a dua ettik. İyiler çok şükür." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nasıl, ağrın var mı? Yok değil mi? Atlattık. Ne kadar kaldınız." sorusunu da bir depremzede, "30 saat." diyerek cevapladı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de tedavi gören hastalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi.

Bebeğin kulağına ezan okuyarak "Ayşe Betül" ismini verdi

Bir depremzedenin bebeğini gören ve kız çocuğu olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Adını ne koyacaksınız?" sorusu üzerine depremzede, "Dilerseniz siz koyun." dedi.

Bunun üzerine bebeğin kulağına ezan okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayşe Betül" ismini üç kez tekrarladı.

Hastanede tedavi gören başka bir depremzedenin "İlk dakikadan itibaren devletimiz yanımızda, Allah razı olsun. Biz yük olduk hakkınızı helal edin." sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne demek, biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz, yapabilirsek inşallah. Biz her zaman ne dedik? Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gören depremzedeler ve yakınları, sık sık "Allah sizi başımızdan eksik etmesin." diyerek dua etti.

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