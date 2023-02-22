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Yaşam, Asrın felaketi

Çorum'da bir çift, 20 yılda biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir çift, 20 yıldır umre için biriktirdiği parayı depremzedeler için kullanmak üzere Türk Kızılaya bağışladı.

Serdar Coşkun   | 22.02.2023
Çorum'da bir çift, 20 yılda biriktirdiği umre parasını depremzedelere bağışladı

Çorum

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerden etkilenenler için ülke gelinde yardım seferberliği sürüyor.

Büyükhırka köyünde ikamet eden ev kadını Gülayşe (66) ile çiftçi Tahsin Danacı (61) çifti, Türk Kızılay Alaca Şubesi Başkanı Fatih Arslan'ı ziyaret ederek, depremzedeler için bağış yapmak istediğini bildirdi.

Danacı çifti, 20 yıldır biriktirdikleri umre parasını Arslan'a tutanak karşılığında teslim etti.

Gülayşe Danacı, AA muhabirine, umreye gitmeyi çok istediğini, bunun için 20 yıldır eşiyle para biriktirdiklerini söyledi.

Umreye gidebilmek için sürekli dua ettiğini anlatan Danacı, "Umre paramı borç vermek durumunda kalmıştım. Bu arada iki yerden umre için haber geldi ancak gitmek nasip olmamıştı. Sonra paramız tekrar bize geldi. Cenab-ı Allah buraya nasip edecekmiş. Gönüllü olarak deprem için parayı Kızılaya bağışlıyorum. Allah bütün Türkiye'ye sabır ve selamet versin." dedi.

Depremde büyük bir acı yaşandığını belirten Danacı, "Allah herkese daha çok versin, devletimize ve milletimize sabır versin. Allah'ım ölenlere rahmet, kalanlara sabır, yaralılara şifa versin. İzlediğimde ben bu acıya dayanamadım. 'Umreye gitmeyeceğim ve bu parayı Kızılay'a bağışlayacağım' dedim." diye konuştu.

Arslan ise Gülayşe ve Tahsin Danacı'ya duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Bu üstün duygularınız ve düşüncelerinizden dolayı böyle bir hayrı yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bağışınızı depremzedelere ulaştıracağız inşallah." ifadesini kullandı.

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