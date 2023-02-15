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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla yapılan ''Türkiye Tek Yürek'' yardım kampanyası ortak yayınına telefon bağlantısıyla katılıyor. P Deprem anı Adıyaman'da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Çinli kurtarma ve yardım ekipleri, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürecek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Çinli kurtarma ve yardım ekiplerinin, Türkiye'de afet bölgesindeki çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 15.02.2023
Çinli kurtarma ve yardım ekipleri, afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürecek Fotoğraf: Fırat Özdemir/AA

Pekin

Çin hükümetinin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 82 kişilik kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdiğini, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nden de 59 kişilik ekibin onlara katıldığını belirten Sözcü Vang, 17 sivil ekibin üyeleri de dahil edildiğinde toplam 441 kurtarma ve yardım görevlisinin afet bölgesinde bulunduğunu aktardı.

Vang, depremin 10. gününde, hayat kurtarma için kritik görülen "altın zaman penceresinin" daralmasına rağmen Çinli ekiplerin sahadaki çalışmalarını gayretle sürdüğünü ve yardım çabalarına destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Çin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye kurtarma ekiplerinin yanı sıra acil ihtiyaç malzemeleri göndermiş, tıbbi ekipman ve malzemelerden oluşan ilave yardımların da sevk edileceğini bildirmişti.

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