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Dünya, Asrın felaketi

Çin, deprem bölgesine tıbbi ekipman ve malzeme gönderecek

Çin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye afet yardımı olarak tıbbi ekipman ve malzeme göndereceğini bildirdi.

Emre Aytekin   | 13.02.2023
Çin, deprem bölgesine tıbbi ekipman ve malzeme gönderecek

Pekin

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, battaniye ve çadır gibi acil ihtiyaç malzemelerini içeren yardımların ilk kısmının 11 ve 12 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştığını belirtti.

Vang, elektrokardiyografi ve ultrason aletleri, tıbbi nakil araçları ve portatif hasta yataklarını içeren ikinci kısım yardımların da bu hafta gönderilmesinin planlandığını ifade etti.

Depremlerden etkilenen Suriye'ye yönelik yardımların da sürdüğünü, çadır, giysi, ilaç ve tıbbi malzemeler gibi acil ihtiyaçları içeren yardımların yola çıktığını aktaran Vang, ilave olarak 30 bin ilk yardım kiti, 20 bin battaniye, 10 bin kaban, 300 çadır, solunum ve anestezi cihazları ile oksijen jeneratörlerinin gönderileceğini kaydetti.

Vang, Çin'in devam eden gıda yardımı programı kapsamında Suriye'ye tedarik etmeyi taahhüt ettiği 220 ton buğdayın yolda olduğunu, 3 bin ton buğday ve princin de bu ay içinde gönderilmesinin planlandığını belirtti.

Çin'in yardıma ihtiyacı olanların daima yanında olduğunu vurgulayan Vang, "Çin, uluslararası toplum ile işbirliği içinde, Türkiye ve Suriye halklarının afetin üstesinden gelmesi ve yurtlarını en kısa zamanda yeniden inşa etmesi için yardım ve desteğini sürdürecektir." diye konuştu.

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