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Gündem, Asrın felaketi

Çavuşoğlu ve Blinken deprem bölgelerinde inceleme bulunmak üzere Hatay'a gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etti.

Eren Bozkurt, Sergen Sezgin   | 19.02.2023
Çavuşoğlu ve Blinken deprem bölgelerinde inceleme bulunmak üzere Hatay'a gitti

Adana

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Çavuşoğlu ve Blinken daha sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikoptere binerek depremin etkili olduğu Hatay'a hareket etti.

Heyette, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de yer alıyor.

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