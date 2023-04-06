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Yaşam, Asrın felaketi

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu ve televizyon programcısı Reshad Strik, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerdeki konteyner kentlerde yaşayanları ziyaret ederek, moral vermeye çalışıyor.

Savaş Güler, Anıl Kuru  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik depremzedeleri yalnız bırakmıyor Fotoğraf: Savaş Güler/AA

Hatay

TRT Belgesel kanalında "Ailenin Yeni Üyesi" isimli kültür programıyla Türkiye'deki birçok şehri gezere tanıtımını yapan Strik, depremlerin ardından Türkiye'ye geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak, depremin en çok etkilediği illerden Hatay'da vatandaşlarla bir araya gelen Strik, biraz olsun deprem psikolojisinden uzaklaştırmak istediği çocuklarla oyunlar oynuyor, çeşitli aktivitelere katılıyor.

Strik, AA muhabirine, elinden geldiğince depremzedelerle bir arada olmaya çalıştığını söyledi.

Bu coğrafyayı tanıdığını belirten Strik, "Televizyon programı kapsamında bu bölgede defalarca bulundum. Depremin etkilediği şehirler, iyi bildiğim ve çok sevdiğim yerler. Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Hatay... Şu anda buraları geziyorum, bakıyorum ve inanamıyorum." dedi.

Evlerine konuk olduğu aileleri düşünüyor

Strik, 5 yıl boyunca yaptığı belgesel programı sayesinde birçok aileyle tanışma fırsatı bulduğunu dile getirdi.

Depremin bölgedeki hemen hemen herkesi etkilediğini anlatan Strik, "Belgesel çekimleri kapsamında evlerinde kaldığım, konuk olduğum aileler, 'Acaba şu an ne yapıyor?' diye düşünüyorum. Bazılarını telefonla aradım, ulaşamadım. Haber yok. Çok zor bir durum." diye konuştu.

Hatay'daki depremin çok yıkıcı olduğuna dikkati çeken Strik, şöyle devam etti:

"Antakya'yı gezdim. Dünyada böyle bir şey yok. Ramazan ayında çadırda kalan insanlarla bir araya geldik. Onlarla görüşüp, muhabbet ediyorum, hal hatır soruyorum. Önemli olan onlar. Daha önce buraya gelmek istiyordum ama sağlık sorunumdan dolayı gelemedim. Bu insanlar ve çocuklar için Türk vakıfları ve dernekleri durmadan çalışıyor. Sadece devlet değil, özel şirketler de bu işin içinde. Bu çok iyi bir şey. Yardımlaşma ve dayanışma konusunda çok iyi bir ülke. Buraların yeniden eski günlerine döneceğini düşünüyorum."

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