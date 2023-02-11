BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay
Ankara
BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, "Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay." ifadelerini kullandı.
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