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Dünya, Asrın felaketi

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay

Mustafa Deveci   | 11.02.2023
BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay

Ankara

BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths, "Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay." ifadelerini kullandı.

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