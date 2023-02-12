Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye çadır ve insani yardım malzemesi sevkiyatı sürüyor
Birleşik Arap Emirlikleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan insani yardım çalışmaları çerçevesinde, C17 askeri kargo uçağıyla çadır ve yardım malzemelerini Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı'na ulaştırdı.
İncirlik/Ankara
BAE, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine, felaketin hemen ardından 97 ton gıda yardımı ve 20 ton tıbbi yardım göndermesinin yanı sıra 696 çadır ve barınağı ulaştırdı.
En son sevk edilen yardımda BAE, C17 askeri kargo uçağıyla çadır ve insani yardım malzemesini Adana 10. Tanker Üs Komutanlığı'na getirdi.
BAE'nin yardımları
Depremin yaşandığı 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve Emirlikler Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım Türkiye'ye getirilmişti.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (yaklaşık 941 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.
BAE Kızılayı, Türkiye ve Suriye'ye yönelik kapsamlı bir yardım kampanyası başlatmıştı. "İyilik Köprüleri Girişimi" adlı yardım kampanyası kapsamında pazar gününden itibaren 2 hafta süreyle Abu Dabi ve Dubai'deki merkezlerde nakdi ve ayni yardımlar toplanacak.
BAE merkezli El-Ensari Exchange şirketi, felaketten etkilenenlere yönelik yardımlar kapsamında 1 milyon dolar (yaklaşık 19 milyon Türk lirası) bağışta bulunduğunu duyurmuştu.
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın annesi Şeyha Fatıma binti Mubarek de depremzedeler için 13 milyon 600 bin dolar (yaklaşık 256 milyon Türk lirası) yardımda bulunmuştu.
Ayrıca BAE ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurmuştu.
Emirates'in, Dubai'deki insani yardım merkezi Uluslararası İnsani Şehir (IHC) ile işbirliği içinde kurduğu hava köprüsü ile Dubai'den İstanbul'a acil insani yardım malzemeleri, tıbbi malzeme ve ekipman taşınacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.