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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Beşiktaş, deprem bölgesine destek kapsamında yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak

Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamındaki hazırlık maçında yarın İspanyol ekibi Atletico Madrid'i ağırlayacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Beşiktaş, deprem bölgesine destek kapsamında yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak

İstanbul

Vodafone Park'taki mücadele saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, biletlerini Passolig'den veya Vodafone Park'ta bulunan bilet satış gişelerinden alabilecek.

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