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Dünya, Asrın felaketi

Berlin'de amatör futbol kulüpleri depremzedeler yararına turnuva düzenleyecek

Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren ve Türk kökenliler tarafından yönetilen amatör futbol kulüpleri, tüm gelirleri Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışlanacak çocuk salon futbol turnuvası düzenleyecek.

Erbil Başay   | 03.03.2023
Berlin'de amatör futbol kulüpleri depremzedeler yararına turnuva düzenleyecek Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Berlin

Berlin Hilalspor, Türkiyemspor Berlin, Berlin Athletik Klub 07, Berlin Anadoluspor, BSV Hürtürkel, Rot-Weiss Berlin, Hertha 06 Berlin ve BFC Südring kulüplerinde oynayan 7-10 yaşlarındaki futbolcuların katılacağı turnuva, 4-5 Mart'ta Lobeckstr. 63, 10969 Berlin adresindeki salonda gerçekleştirilecek.

Berlin Hilalspor Kulübü Genç Takımlar Sorumlusu Veysel Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Berlin'deki futbol camiasını derinden üzdüğünü belirterek, BFC Südring Kulübünden Birol Kaya ve Hürtürkel Kulübünden Abdullah Erbay ile depremzedeler yararına bir turnuvanın organize edilmesini üstlendiklerini ifade etti.

Turnuva kapsamında çeşitli stantlar kurularak yiyecek ve içecek satılacağını aktaran Öner, buradan elde edilecek tüm gelirlerin AFAD'a gönderileceğini kaydetti.

Berlin'de yaşayan Türk iş insanlarının da önemli katkı sağladığını anlatan Öner, 4-5 Mart'ta tüm Berlinlileri turnuvayı izlemeye davet etti.

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