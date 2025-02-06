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Gündem, Asrın felaketi

Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Deprem Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Lale Köklü Karagöz, Mehmet Bayrak  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat ile Vali Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve vatandaşların da katılımıyla merkez Antakya ilçesindeki mezarlıkta anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.

Bakanlar ve beraberindekiler, ziyarette bulundukları kabirlere karanfil bıraktı.

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