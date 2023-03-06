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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Soylu: Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler, emirlerine amadeyiz

İçişleri Bakanı Soylu, Malatya'nın "afetten az etkilenen iller" arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını belirterek, "Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz." ifadesini kullandı.

Ahmet Sertan Usul   | 06.03.2023
Bakan Soylu: Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler, emirlerine amadeyiz

Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sosyal medyada afet bölgelerine yönelik bazı dezenformasyonlar yapıldığına işaret etti.

Malatya'nın "afetten az etkilenen iller" arasına alındığı iddialarının gerçek olmadığını vurgulayan Soylu, "İlk gün illerin eşleşmesi için yapılan, ardından hemen değiştirilen görseli, günler sonra alıp tahrike soyunanlara söylenecek söz çok ancak zamanı değil. Malatyalı hemşehrilerimiz bu yalanlara itibar etmesinler. Emirlerine amadeyiz. Yaralarımızı birlik içinde sarmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

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