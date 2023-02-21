Dolar
18.87
Euro
20.09
Altın
1,834.78
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
24,333.00
BIST 100
5,149.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulunuyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı

İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.

Fatma Sevinç Çetin   | 21.02.2023
Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı Fotoğraf: Tahir Turan Eroğlu/AA

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı
Depremzede kadın, yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslahiye'deki konteyner kentte incelemelerde bulundu
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da yurtlarda kalan depremzedeleri ziyaret etti
İstanbul 2 Nolu Barosundan depremzedelerden avukatlık ücreti alınmaması tavsiye kararı

Benzer haberler

Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı

Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı

Depremzede kadın, yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı

İstanbul 2 Nolu Barosundan depremzedelerden avukatlık ücreti alınmaması tavsiye kararı

Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi

Mersin'de depremlerden etkilenen 8 katlı bina tahliye edildi
Bosna Hersek halkı Türkiye'nin gönderdiği yardım kolilerini doldurup depremzedelere yolladı

Bosna Hersek halkı Türkiye'nin gönderdiği yardım kolilerini doldurup depremzedelere yolladı
AKEDAŞ: Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 59 bölgede kurulan çadırların tamamına enerji verildi

AKEDAŞ: Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 59 bölgede kurulan çadırların tamamına enerji verildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet