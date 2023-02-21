Bakan Soylu: Hatay merkezli depremde 6 kişi yaşamını yitirdi, 562 kişi yaralandı
İçişleri Bakanı Soylu, Hatay merkezli depremde 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18'i ağır, 562 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ankara
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