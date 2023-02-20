Dolar
18.86
Euro
20.17
Altın
1,841.52
ETH/USDT
1,700.00
BTC/USDT
24,830.00
BIST 100
5,148.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - İskenderun'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Hatay Ekinci Kavşağı'ndan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - Adana'dan canlı yayın Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldığını bildirdi.

Kerem Kocalar   | 20.02.2023
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı Fotoğraf: Utku Uçrak/AA

Gaziantep

Bakan Kurum, "(Deprem bölgesi) 1 milyon 40 bin binayı inceledik. 130 bin binada 430 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayseri'de 121 binada ağır hasar oluştu
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4, Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu
Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı
Sakaryaspor, Hatay Kırıkhan'da çadır kent kurdu
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarından depremzede çocuklara moral ziyareti

Benzer haberler

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı

Bakan Kurum: Deprem bölgesindeki hasar tespitinde yüzde 70'e ulaşıldı

Bosna Hersekli Bakan Konakovic: Türkiye'den tarif edilemez özel duygularla döndüm

Bakan Kurum, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşasına yönelik çalışmalar yürütüyor

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi

Bakan Kurum: Depremden etkilenen illerimizde yerleşim alanlarına ilişkin yerler belirlendi
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 577 bin 689 bina incelendi
Şanlıurfa'da yaklaşık 200 ekiple hasar tespit çalışması yapılıyor

Şanlıurfa'da yaklaşık 200 ekiple hasar tespit çalışması yapılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet