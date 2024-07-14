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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Kurum, Adana'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarını gezdi.

Bekir Ömer Fansa, Eren Bozkurt  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Bakan Kurum, Adana'da tamamlanan deprem konutlarını inceledi Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı koordinesinde Şambayadı Mahallesi'nde yapılan konutları inceledi.

Bir ailenin evine konuk olan Kurum, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Kurum, gezisi sırasında konutların ödemesine ilişkin soru soran bir vatandaşa, "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50'ye kadar inşallah indirim yapacak. Altyapı bedellerini maliyetlere koymayacağız. Ödeme de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz. Yani çok cazip. Buraları hiç düşünmeyin." yanıtını verdi.

Bakan Kurum'a Vali Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.

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