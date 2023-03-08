Bakan Koca: Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları pek çok hizmeti kapsıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki köylerde yapılan sağlık taramalarının, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsadığını bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, sağlık ekiplerinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Gözlühüyük köyünde yaptığı taramalara ilişkin video paylaştı.
Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor. Sağlık ekiplerimizin yaptığı bu ziyaretler süreklilik kazanmış durumda. pic.twitter.com/4mRYEYMCb9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 8, 2023
Bakan Koca, "Afet bölgesindeki köylerde yapılan sağlık taramaları, muayeneden tedavi için gerekli ilaçların sunulmasına kadar pek çok hizmeti kapsıyor. Sağlık ekiplerimizin yaptığı bu ziyaretler süreklilik kazanmış durumda." ifadelerini kullandı.
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