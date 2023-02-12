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Gündem, Asrın felaketi

Bakan Bozdağ: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ali Kemal Akan   | 12.02.2023
Bakan Bozdağ: Depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olduğu gerekçesiyle 134 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 3'ünün tutuklandığını açıkladı.

Deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlık olayları

Adalet Bakanı Bozdağ, 75 olayda 64 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 57'si tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrole hükmedildi" dedi.

Bakan Bozdağ, depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 7 kişinin gözaltına alındığını, 7 şüpheliye yurt dışı çıkış yasağı konulduğunu bildirdi.

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