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Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

"Asrın felaketi"nde AK Parti'li Yayman da 11 akrabasını kaybetti

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 akrabasını kaybetti.

Sinan Uslu   | 10.02.2023
"Asrın felaketi"nde AK Parti'li Yayman da 11 akrabasını kaybetti

TBMM

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi, kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız." ifadesini kullandı.

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