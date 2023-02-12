"Asrın felaketi"nde 29 bin 605 kişi hayatını kaybetti
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.55 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ankara
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat Pazartesi saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 2 bin 412 artçı sarsıntı meydana geldi.
• Antakya— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023
• İslahiye
• Kahramanmaraş
• Nurdağı
Yıkımın boyutu deprem öncesi ve sonrasına ait uydu görüntülerine yansıdı pic.twitter.com/lZvHDpbSqA
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yıkıma yol açtı.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
10 ilde 29 bin 605 can kaybı
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 2 bin 412 artçı deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'daki can kaybı 29 bin 605 oldu.
Önce 22 yaşındaki Rabia, yarım saat sonra ablası Elif enkazdan çıkarıldı— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023
Adıyaman'da depremden 152 saat sonra 2 kardeş, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı https://t.co/xZMiZADXKh pic.twitter.com/DUTsmxi0Xa
147 bin 934 afetzede tahliye edildi
Depremden etkilenen illerden 147 bin 934 afetzede tahliye edildi.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 32 bin 71 arama kurtarma personeli görev yapıyor.
Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 9 bin 369 olarak kayıtlara geçti.
• Yolun bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep oto yolunun üzerinden geçiyor— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023
• Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlıyor
Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören yol dron ile görüntülendi https://t.co/Jl9WjYnWnO pic.twitter.com/sduQxcRjIx
Hasar Tespit Afet Grubu tarafından şimdiye kadar 122 bin 152 binanın incelemesi tamamlandı.
AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 233 bin 320'ye ulaştı.
Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 322 araç görev yapıyor.
Kızılay ve STK'ler tarafından depremden etkilenen bölgelere 319 seyyar ve mobil mutfak, 86 ikram aracı, 33 seyyar ve mobil fırın, 83 banyo ve çamaşır ünitesi sevk edildi.
Bölgedeki vatandaşlara çorba, sıcak yemek, kumanya, ikramlık malzeme ve içecek dağıtımı sürüyor.
Psikososyal destek hizmetleri için de bölgeye 2 bin 552 personel ve 384 araç sevk edildi.
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❝Çocuklarımız depremi soruyor. Bunun afet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ailelere de psikososyal destek sağlıyoruz❞— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 12, 2023
Adana'da uzmanlar, deprem bölgesindeki çocuklara yaşadıklarını oyunlarla unutturmaya çalışıyor https://t.co/FgVdecbKMJ pic.twitter.com/BjjY1gdiC5