Dolar
18.85
Euro
20.19
Altın
1,835.68
ETH/USDT
1,683.00
BTC/USDT
24,625.00
BIST 100
5,029.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda bir genç kız, depremin 248'inci saatinde enkazdan sağ çıkarıldı
logo
Gündem, Asrın felaketi

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Barınma konusunda tek çatı altında organize olmalıyız

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, deprem bölgesinde barınma ve süreklilik arz edecek gıda temininin sağlanması gerektiğini ve bu konuda destek verecek kurumların tek çatı altında planlama dahilinde organize olmasının elzem olduğunu belirtti.

Mehmet Kadir Kılınç   | 16.02.2023
ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Barınma konusunda tek çatı altında organize olmalıyız

İstanbul

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, depremzede bölgelere yönelik ilk evrenin geride bırakıldığını, ivedi bir şekilde artık barınma ve süreklilik arz edecek gıda temininin sağlanması gerektiğini ve bu konuda destek verecek kurumların tek çatı altında belirli bir planlama dahilinde organize olmasının elzem olduğunu belirtti.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Kahramanmaraş merkezli depremde ülke ekonomimizin onda birine hitap eden bir coğrafyada çok kayıplar verildiğini belirterek, "İlk etapta arama kurtarma, gıda ve tahliye gibi yardım konularına odaklandık.

Bu kapsamda 12 uçak, 1.528 tır 76 iş makinesi, 987 uzman ve gönüllü ekip, 865 özel kazı ve kurtarma ekibi ile sahada yer aldık. Nereden bakarsanız 500 milyon TL'ye varan bir ayni yardımı depremzedeler iletmiş olduk. Bunun yanı sıra Tek Yürek kampanyasına katılarak 5 milyon TL de nakdi bağışta bulunduk." ifadelerini kullandı.

Planlamalarında artık ikinci evreye geçtiklerini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Bu bağlamda önceliğimiz barınma ve sürdürülebilir gıda temini. Bu konuda barınma konusuna destek vereceklerin paydaşların organize bir şekilde hareket etmesi çok önemli. Barınma konusunda tek çatı altında organize olmalıyız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız riyasetinde konunun paydaşları bir araya gelerek planlamalarımızı yapabilirsek daha organize ve daha hızlı bir şekilde konutları hayata geçireceğimize inanıyor ve kısa bir sürede barınma sorununu da çözeceğimizi düşünüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremin ardından Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geçici barınma alanları kuruluyor
Terör örgütü PKK'nın Merasim Sokak saldırısı üzerinden 7 yıl geçti
Kahramanmaraş'ta depremin 248'inci saatinde bir genç kız enkazdan çıkarıldı
Sosyal medyada deprem provokasyonu yapan 651 hesap yöneticisi tespit edildi
Deprem bölgesine gönderilecek seyyar tuvalet ve banyoların imalatı hızlandı

Benzer haberler

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Barınma konusunda tek çatı altında organize olmalıyız

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: Barınma konusunda tek çatı altında organize olmalıyız

NATO, depremzedeler için Türkiye'ye 1000 konteyner göndermeye hazırlanıyor

Bosna Hersek ve Sırbistan'da toplanan yardımlar Türkiye'ye doğru yola çıktı

Baykar'ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı

Baykar'ın deprem bölgesine gönderdiği ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına başlandı
Turkcell'den deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama

Turkcell'den deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin açıklama
Burdur'a getirilen 1061 depremzede GSB yurtlarına yerleştirildi

Burdur'a getirilen 1061 depremzede GSB yurtlarına yerleştirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet