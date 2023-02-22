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Dünya, Asrın felaketi

Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı

Arnavutluk'ta, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için toplanan malzemeleri taşıyan bir yardım tırı daha başkent Tiran'dan yola çıktı.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula   | 22.02.2023
Arnavutluk'tan bir yardım tırı daha deprem bölgelerine doğru yola çıktı Fotoğraf: Olsi Shehu/AA

Tiran

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda Arnavutluk'taki Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından Türkiye'deki depremzedeler için jeneratör, battaniye, çadır gibi malzemelerden oluşan yardımlar toplandı.

Tırların yola çıkışı dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Arnavutluk TÜMED Başkanı Egert Haxhiu'nun yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.

Türk ve Arnavut firmalar, Tiran Belediyesi ve farklı yerel kuruluşların desteğiyle toplanan yardımlar, jeneratör, battaniye, giysi, hijyen malzemesi gibi çeşitli malzemelerden oluşuyor.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği koordinasyonunda bugüne kadar Arnavutluk'tan Türkiye'deki deprem bölgelerine 6 tır yardım gönderildi.

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