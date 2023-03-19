Dolar
19.02
Euro
20.28
Altın
1,988.63
ETH/USDT
1,758.00
BTC/USDT
26,899.00
BIST 100
5,136.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Arama kurtarma köpeği "Tabu" ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı

Karaman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan arama kurtarma köpeği "Tabu", ayağından yaralanmasına rağmen depremin etkilediği Adıyaman'da 3 kişinin kurtarılmasını sağladı.

Mehmet Çetin  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Arama kurtarma köpeği "Tabu" ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı Fotoğraf: Mehmet Çetin/AA

Karaman

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgeye götürülen Tabu, Adıyaman'da yerini belirlediği 3 kişinin depremden 177, 207 ve 211 saat sonra sağ olarak çıkarılmalarına yardımcı oldu.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı Arama Kurtarma Köpek Eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Cüneyt Acar, AA muhabirine, depremin hemen ardından kendilerine görev emri geldiğini, eğitmen arkadaşı Serdar Küçük ve Tabu ile Diyarbakır'a gittiklerini söyledi.

Burada iki gün görev yaptıklarını aktaran Acar, "Köpeğimizin enkazda ayağı kesildi. Yaralanınca ayağına 5 dikiş atıldı. Yaralı olmasına rağmen çalışmalarımız devam etti. Sonrasında Adıyaman'a görevlendirildik. Yorulmadan enkazda canlı tespit etmeye çalıştık." dedi.

Acar, depremin 177'nci saatinde Tabu'nun tepki verdiği alandan 7 yaşındaki çocuğun canlı çıkarıldığını belirterek, "Köpeğimizin yine tepki vermesi üzerine depremin 207'nci saatinde 11 yaşındaki çocuk, 211'inci saatinde 72 yaşındaki kadın sağ olarak çıkarıldı. Köpeğimiz tepki verince çok heyecanlanıyoruz. Vatandaşlarımız canlı olarak çıkarılınca çok sevindik. Mutluluğumuzu köpeğimize sarılarak gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız"

Köpek eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Serdar Küçük de bölgede herkesin fedakarca çalıştığını vurgulayarak, "Köpeğimiz tepki verip enkazdan canlı kurtarınca çok mutlu olduk. Bu duygu tarif edilemez. Birbirimize, köpeğimize sarıldık. Biz onlarla bir takımız. Onunla gurur duyuyoruz. Köpeğimiz bizim can dostumuz, çalışma arkadaşımız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesinde 170 milyon öğün yemek dağıttı
Meteorolojiden Doğu Karadeniz'de fırtına uyarısı
Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücüyü arama çalışmaları sürüyor
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde şehrin ruhunu da yansıtacak yaşam alanları kuracağız

Benzer haberler

Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem

Arama kurtarma köpeği "Tabu" ayağındaki yaraya rağmen depremzedelere ulaşmaya çalıştı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Pazarcık'ta depoda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor

Pazarcık'ta depoda toplanan yardımlar depremzedelere ulaştırılıyor
Pazarcık'ta yıkımın yüzde 60'ı tamamlandı, enkazın yüzde 35'i kaldırıldı

Pazarcık'ta yıkımın yüzde 60'ı tamamlandı, enkazın yüzde 35'i kaldırıldı
Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor

Adıyaman'da selde kaybolan anne ve kızını arama çalışmaları sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet