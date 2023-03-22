Dolar
19.04
Euro
20.56
Altın
1,945.05
ETH/USDT
1,787.80
BTC/USDT
28,085.00
BIST 100
4,951.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye Emekliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Antalyalı öğrenciler depremzede arkadaşları için Kahramanmaraş'ta eğitim kampüsü oluşturdu

Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi kapsamında öğretmen ve öğrencilerin bağışlarıyla alınan 111 çadırla Kahramanmaraş'ta 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara daha iyi hazırlanması için yatılı okul oluşturuldu.

Tezcan Ekizler  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Antalyalı öğrenciler depremzede arkadaşları için Kahramanmaraş'ta eğitim kampüsü oluşturdu Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

Kahramanmaraş

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yaşayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavına (LGS) girecek öğrencilerin daha iyi bir ortamda sınavlara hazırlanması için proje başlattı.

Bu kapsamda ilçede bulunan 111 okuldaki öğrencilerin harçlıkları ve öğretmenlerin bağışlarıyla Kahramanmaraş'taki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin hem kalabileceği hem de ders çalışabileceği çadırlar satın alındı.

Çadırlar, Antalya'dan gelen gönüllü öğretmenler tarafından Kahramanmaraş'a getirilerek okulların bahçesine kuruldu.

Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, AA muhabirine, depremlerin ardından Antalya'ya gelen yaklaşık 3 bin depremzede öğrencinin okullarında eğitime devam ettiğini söyledi.

İlçelerine gelen öğrencileri kendi okullarında gibi rahat ettirmek istediklerini anlatan Hoplar, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizle kayıt sürecinde yaptığımız konuşmalarda ders çalışma imkanı olduğu takdirde memleketlerine dönmek istediklerini söylediler. Hatta 'çadır bile olsa biz çadırda ders çalışırız' dediler. Biz de böyle bir projeyi oluşturduk. Muratpaşa ilçemizdeki her okulumuz en az bir tane çadır temin etti. Özellikle üniversite ve lise sınavına hazırlanan öğrencilerimiz kurduğumuz çadırlarda eğitim öğretime devam edecekler. Burası pansiyon olarak düşünülüyor. Çocuklarımız ikişer kişi kalacaklar. Ailelerinden izin alınacak, başlarında da öğretmen arkadaşlarımız olacak. Böylece destekleme kursları sayesinde sınava hazırlanacaklar."

Hoplar, destek veren okulların logolarının da çadırların giriş kısmına asıldığını belirterek projeye destek veren tüm öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Depremin ardından Türkiye'nin tek yürek olduğunu anlatan Hoplar, "Okul müdürlerimizle, gönüllü öğretmenlerimizle birlikte bu çadırları kurmanın buradaki öğrencilerimize karşı bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Deprem süresince öğretmenler olarak, Milli Eğitim camiası olarak imkanları seferber etme konusunda çok çalıştık." diye konuştu.

Çadırları kurmak için gönüllü olarak Antalya'dan Kahramanmaraş'a gelen okul müdürü Aslı Kambir de öğrencilerin verdiği desteğin kendisini çok etkilediğini, okul olarak 3 çadırı Kahramanmaraşlı öğrenciler için satın aldıklarını ve büyük bir mutlulukla kurduklarını ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Serik'te arıcılara şeker desteği verildi
Türk Kızılay, depremin merkez üssü Pazarcık'ta 10 iftar çadırı kurdu
Depremlerin ardından Malatya'da yürütülen çalışmaların verileri açıklandı
İki depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 1902 ibadethaneden 725'i hasar almadı
Turkcell deprem bölgesine özel istihdam seferberliği başlattı

Benzer haberler

Antalyalı öğrenciler depremzede arkadaşları için Kahramanmaraş'ta eğitim kampüsü oluşturdu

Antalyalı öğrenciler depremzede arkadaşları için Kahramanmaraş'ta eğitim kampüsü oluşturdu

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır sevkiyatı sürüyor

Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar depremzedelere moral oluyor

Hatay'da enkazdan çıkarılan öğretmen Kahramanmaraş'taki öğrencilerinin yanına koştu

Hatay'da enkazdan çıkarılan öğretmen Kahramanmaraş'taki öğrencilerinin yanına koştu
Hatay'da depremzedeler, şarj ve ışıklandırmada "enerji bank"larından yararlanacak

Hatay'da depremzedeler, şarj ve ışıklandırmada "enerji bank"larından yararlanacak
Bilecik'te gençler insansız hava araçlarını üretmeyi ve kullanmayı öğreniyor

Bilecik'te gençler insansız hava araçlarını üretmeyi ve kullanmayı öğreniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet