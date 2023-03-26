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Spor, Futbol, Asrın felaketi

Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol turnuvası

Antalya'da 21 yaş altı milli takımlarının katılımıyla "Antalya Cup" adıyla uluslararası turnuva düzenleniyor.

Servet Tümer  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol turnuvası Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya Finlandiya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Slovakya'nın 21 yaş altı milli takımları katılıyor.

Turnuvanın ilk gününde dün Kuzey Makedonya, Finlandiya'yı penaltılarla 6-5 yenerken, Slovakya, Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti.

Organizatör Recep Şamil Yaşacan, basın mensuplarına, bu yıl turnuvanın beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Ülkemizin tanıtımı için önemli bir turnuva. Bu yıl turnuvanın geliri depremzedelere bağışlanacak." diye konuştu.

Turnuva, bugün sona erecek.

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