Antalya'da depremzedeler yararına uluslararası futbol turnuvası
Antalya'da 21 yaş altı milli takımlarının katılımıyla "Antalya Cup" adıyla uluslararası turnuva düzenleniyor.
Antalya
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelde gerçekleştirilen turnuvaya Finlandiya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Slovakya'nın 21 yaş altı milli takımları katılıyor.
Turnuvanın ilk gününde dün Kuzey Makedonya, Finlandiya'yı penaltılarla 6-5 yenerken, Slovakya, Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti.
Organizatör Recep Şamil Yaşacan, basın mensuplarına, bu yıl turnuvanın beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Ülkemizin tanıtımı için önemli bir turnuva. Bu yıl turnuvanın geliri depremzedelere bağışlanacak." diye konuştu.
Turnuva, bugün sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.