Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Heyetini kabul etti.-VTR-
logo
Yaşam

Gurbetçi ailenin profesör çocuğu Almanya'daki başarılarıyla tıp dünyasında adından söz ettiriyor

Almanya'ya işçi olarak giden bir ailenin çocuğu olarak Dortmund'da dünyaya gelen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çıtak, eklem cerrahisi alanındaki başarılarıyla gurbetçilerin gururu oluyor.

Servet Tümer  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Gurbetçi ailenin profesör çocuğu Almanya'daki başarılarıyla tıp dünyasında adından söz ettiriyor Fotoğraf: Servet Tümer/AA

Antalya

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinden Almanya'ya giden ailenin oğlu 46 yaşındaki Prof. Dr. Çıtak, Hamburg'daki hastanede hem cerrah hem de araştırma direktörü olarak görev yapıyor.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından Antalya'da düzenlenen 34. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi'nde tecrübelerini paylaşan Çıtak, AA muhabirine, eklem cerrahisi alanında Avrupa'nın en büyük hastanelerinden biri kabul edilen Helios ENDO-Klinik'te görev yaptığını söyledi.

Hamburg'daki hastanede yılda yaklaşık 9 bin hastanın ameliyat edildiğini belirten Çıtak, "Cerrah olarak da senede yaklaşık 500 ameliyat gerçekleştiriyorum. Çok sayıda cerrahi operasyon yaptığım için deneyimim de artıyor. Eklem cerrahisinde, kalça ve dizde tecrübe çok önemli. En önemlisi de hastalar için bu deneyim daha iyi sonuçlar ortaya çıkıyor, komplikasyon riski azalıyor." dedi.

Almanya'da doğup büyüyen bir Türk kökenli Alman vatandaşının başarılı olması için ekstra bir çaba içinde olması gerektiğini ifade eden Çıtak, "Tabii ailem bana eğitimim konusunda hep destek oldu. Başarılı bir cerrah olmak için çok daha fazla çalışmam gerekiyordu. Onların beni yetiştirmesi sayesinde bugünlere geldim. Cerrah olmayı daha çocukken kafaya koymuştum. Buna inanmıştım." diye konuştu.

Aile boyu başarı hikayesi

Ailesinde ağabeyinin de ortopedi profesörü, ablasının kimya mühendisi, diğer kız kardeşinin ise diş hekimi olduğunu belirten Çıtak, Almanya'daki Türk toplumu için rol model haline geldiklerini ifade etti.

Özellikle ilk kuşak gurbetçi ailelerin kendisiyle tanıştığında duygulandığını dile getiren Çıtak, "Onların güvenini kazanmak, bir Türk doktoru olarak onlara yardımcı olabilmek benim için en büyük mutluluk." ifadesini kullandı.

Bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan Çıtak, "Şu ana kadar 300'den fazla makale yazdım. Ekibimle, senede 40-50 arası makale çıkarıyorum. Makalelerim genelde bilimsel kalitesi yüksek olan dergilerde yayımlanıyor. The Journal of Arthroplasty'de yayımlarım var. Ortopedi ve travmatoloji konusunda dünyaca ünlü Amerika'da yayımlanan JBJS dergisinde eylül ayından itibaren editörlük yapıyorum. Avrupa'dan çok nadir editör kabul ediyorlar. Bu benim için çok büyük bir gurur. Tabii bunlar iyi bir ekibin katkılarıyla gerçekleşiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışından gelen doktorların asistanlık sonrası süreçlerden birisi olan fellowshipin (eğitim programı) de direktörlüğünü yaptığını aktaran Çıtak, "Bu görevle Türkiye'den Avrupa'ya eğitime gelen ortopedi ve travmatoloji uzmanlarının yetişmesine de destek oluyoruz. Bu programla Türkiye'den gelen 30'dan fazla genç doktor yanımızda yetişti. Gençlere destek olmayı çok seviyorum. Beraber çalışıp onlara deneyimlerimi aktarıyorum. Ben de onlardan fikir alıyorum." dedi.

Robotik cerrahi de cerrah tecrübesi önemli

ABD'de 2008 yılında kadavradan robotik cerrahi çalışması yapan ilk ekibin içinde yer aldığını ifade eden Çıtak, son 10 yılda ortopedi ve travmatolojide robotik cerrahide büyük yol katedildiğini söyledi.

Robotların cerrahların yerini almasının şu aşamada uzak gözüktüğünü ifade eden Çıtak, "Robotik cerrahi gerekli ve devam edecek. Biraz daha optimize, etkili olması lazım. Şu anda destek olarak var. Burada esas olan cerrahın tecrübesi. Cerrahın tecrübesi yüksek değilse robot yardımının bir anlamı olmayabilir. Tabii ilerde teknoloji arttıkça robotik cerrahiden daha da faydalanılacak." ifadelerini kullandı.

