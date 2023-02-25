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Gündem, Asrın felaketi

Antakya'daki Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde yıkıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rum Ortodoks Kilisesi'ni de yıktı.

Başak Akbulut Yazar   | 25.02.2023
Antakya'daki Rum Ortodoks Kilisesi de depremlerde yıkıldı Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü - AA

Hatay

Mısır Bilad Al Şam hükümdarlığı zamanında 1833'te Mohammed Ali oğlu İbrahim Paşa'nın izni ile ilk önce ahşap olarak yaptırılan 1872 depreminde büyük hasar görerek yıkılan Rum Ortodoks Kilisesi'nde "asrın felaketiyle" adeta tarih tekerrür etti.

Hürriyet Caddesi'nde yer alan kilise, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle ağır hasar görerek yerle bir oldu.

Gösterişli yapının tavan resimlerinin çok küçük bir bölümü ayakta kalırken, kilise duvarlarında asılı 4 ikona çökmüş tavan kirişleri ve taş yığınlarının arkasında kaldı.

Etrafındaki yapıların da yıkılmasıyla moloz yığınlarıyla kaplanan kiliseye ulaşım neredeyse imkansız hale geldi.

Kilisesinin ön bölümünde çatıda asılı duran büyük haç sembolü de depremden nasibini alarak taş ve sütun yığınlarının arasında kaldı.

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