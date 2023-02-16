Anadolu Port İstanbul Limanı'ndan deprem bölgesine insani yardım yüklü bir gemi daha yola çıkacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, depremlerden etkilenen 11 il için yarın Anadolu Port İstanbul Limanı'ndan insani yardım, yaşam konteyneri ve mobil tuvalet yüklü tırlar deniz yoluyla sevk edilecek.
Ankara
Denizcilik Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Koordinasyonumuzda, 17 Şubat günü Anadolu Port İstanbul Limanı'ndan yüklenecek Transfighter gemisi ile özellikle insani yardım, yaşam konteyneri ve mobil tuvalet yüklü tırlar deniz yoluyla deprem bölgesine sevk edilecektir. Tuzla Bölge Liman Başkanlığımız ile iletişime geçebilirsiniz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.