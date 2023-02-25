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Yaşam, Asrın felaketi

"Amigurumi" tekniğiyle ördükleri bebekler depremzede çocukları sevindirecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilen çocuklar, gönüllülerin "amigurumi" tekniğiyle ördükleri bebeklerle moral bulacak.

Hüseyin Cem Dağıstanlı   | 25.02.2023
"Amigurumi" tekniğiyle ördükleri bebekler depremzede çocukları sevindirecek Fotoğraf: Muhammed Selim Korkutata/AA

Ankara

Afetzede çocukların yüzünü güldürebilmek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Etimesgut Gençlik Merkezi'ndeki gönüllüler, "amigurumi" adı verilen sık iğne tekniğiyle yapılan oyuncaklar için ilmek attı.

Yumuşak bir dokuya sahip, çocukların oynarken birbirlerine zarar vermesini engelleyen örgü bebekler, gönüllülerin dayanışmasıyla hazırlandı. Oyuncak bebeklerin her biri, 12 Hayvanlı Türk Takvimi'nden esinlenilerek yapıldı.

"Oyuncaklar çocukları çok mutlu etti"

Deprem bölgesinde yardım çalışmalarına da katılan gönüllüler, oyuncakların depremzede çocukları çok mutlu ettiğine şahit olduklarını, bu nedenle hızlı bir şekilde bölgeye oyuncakları ulaştırmak istediklerini belirtti.

Bazı oyuncakların olumsuz sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken Gençlik Lideri Aynur Aydın, "Örnek veriyorum yapı inşa oyuncakları. Maalesef ki bir çocuğumuz, annesi göçük altından çıkarılmaya çalışılırken o aletleri gördü. Çocuğun bunu görüyor olması travmaya neden oldu. Biz bunu gözlemledik orada." diye konuştu.

Örgü oyuncakları daha önce de çeşitli yerlere ulaştırdıklarını söyleyen Aydın, oyuncak yapımına ilk olarak Suriye'de savaştan etkilenen çocukların fotoğraflarını gördükten sonra başladıklarını dile getirdi. Aydın, "Oyuncaklara Zeyrek ismini verdik. Gençlerimiz sonrasında Zeyrek'in dağıtımı için İdlib'e ardından Kuzey Irak'a, Finlandiya'ya gitti." dedi.

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