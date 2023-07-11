Dolar
26.11
Euro
28.73
Altın
1,935.96
ETH/USDT
1,866.10
BTC/USDT
30,426.00
BIST 100
6,324.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Litvanya’nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak liderleri karşılıyor CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM grup toplantısına konuşuyor Hayatını kaybeden müzisyen ve oyuncu Özkan Uğur için Taksim Camii’ne cenaze töreni düzenleniyor
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Akbank ve EBRD, afet bölgesi için 90 milyon dolara kadar kredi desteği anlaşması imzaladı

Akbank ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 6 Şubat depremlerinden etkilenen afet bölgesini desteklemek üzere 90 milyon dolara kadar kredi anlaşması imzaladı.

Ergin Garip  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Akbank ve EBRD, afet bölgesi için 90 milyon dolara kadar kredi desteği anlaşması imzaladı

İstanbul

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, deprem bölgesinde finansal sağlığın tesis edilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini ekledi.

EBRD ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Akbank, afet bölgesine 90 milyon dolara kadar kredi kaynağı sağlıyor. Bu finansman, depremden etkilenen illerdeki işletmelerin ve bireylerin kredi ihtiyaçlarına ayrılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige, "Bu proje ile deprem bölgesindeki ekonomileri yeniden inşa etmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Köklü ortağımız Akbank aracılığıyla bölgedeki bireylere ve işletmelere işlerini ve hayatlarını yeniden inşa etmeleri için kaynak sağlamaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu ise, "EBRD ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğimiz sayesinde Akbank olarak depremden etkilenen bölgedeki müşterilerimize sağladığımız desteği daha da artırarak bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, 6 Şubat depremlerinin ilk anlarından itibaren bölge için sorumluluk alan Akbank, bölgenin tekrar kalkınması ve yaşamların yeniden kurulması için yürütülen çalışmalara 650 milyon TL katkı ve müşterilerine 10 milyar TL değerinde bir finansman desteği sağladı.

Akbank, Türkiye’nin ilk sosyal temalı sendikasyon kredisini hayata geçirerek depremden etkilenen dış ticaret işlemlerinin finansmanına 500 milyon dolar destek sunuyor. Bölgede orta ve uzun vadede iyileşme için ise finansal sağlık odaklı çalışmalarının yanı sıra eğitim ve sosyal ihtiyaçlar için de girişimlere imza atıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin üçüncü fazında tünel açma çalışmaları başladı
Van'da askeri araçla otomobil çarpıştı, bir kişi öldü, 12 asker yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Srebrenitsa mesajı: Yaşanan acıların tekrarına asla izin vermeyeceğiz
Giresun'da zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı
Zonguldak'ta selin ardından denize girilmesine izin verilmiyor

Benzer haberler

Akbank ve EBRD, afet bölgesi için 90 milyon dolara kadar kredi desteği anlaşması imzaladı

Akbank ve EBRD, afet bölgesi için 90 milyon dolara kadar kredi desteği anlaşması imzaladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet