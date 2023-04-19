Dolar
19.40
Euro
21.26
Altın
1,993.42
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
5,061.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Ramazan Bayramı'nı Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde konteyner kentlerde geçirecek olan depremzede çocukların yüzünü hediyelerle güldürdü.

Sinan Doruk  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı Fotoğraf: Sinan Doruk/AA

Kahramanmaraş

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler tarafından temin edilen oyuncaklar, depremlerde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören depremzede çocuklara bayram hediyesi olarak ulaştırıldı.

Güzelyurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Gökçen Kürtünlü, Çekmeköy Belediyesi Afşin Konteyner Kent Alanı'nda, öğretmen ve öğrencilerinin aldığı oyuncakları sahiplerine teslim etmeye geldiklerini söyledi.

Çocuklara bayram hediyesi vermek ve geçmiş olsun ziyareti için Afşin'de olduklarını aktaran Kürtünlü, şöyle konuştu:

"Afşin'deki kardeş okulumuz ile irtibat kurduk ve konteyner kentte kalan çocuklarımıza ablaları tarafından temin edilen hediyeleri ulaştırdık. Yarınlarımız olan çocuklarımız inşallah bundan daha kötüsünü yaşamazlar. Dualarımız ve desteklerimiz depremde etkilenen çocuklarımızla birlikte. Bizim tek isteğimiz ve amacımız çocuklarımızın yüzü gülsün. Bize destek olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da "TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"ne katıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Polisin İHA'sı var, SİHA'sı var, her şeyi var
YTB, yurt dışında yaşayan gençlere TUSAŞ'ta staj imkanı sunuyor
Nurdağı'nda yapımı tamamlanan köy evleri bayramda hak sahiplerine teslim edilecek
İstanbul Valiliğinden Ayasofya-i Kebir Camii için "bayram hazırlığı" açıklaması

Benzer haberler

Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

Afşin'de konteyner kentte yaşayan çocuklara bayram hediyesi dağıtıldı

Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı'nın ilk günü ibadete açılacak

Turizm sektöründe ara tatille birleşen bayramla beklenti arttı

Ramazan Bayramı'nda TRT'de özel içerikler olacak

Ramazan Bayramı'nda TRT'de özel içerikler olacak
Emniyetten bayram öncesi özel güvenlik denetimi

Emniyetten bayram öncesi özel güvenlik denetimi
Konteyner kentin çınarları bayramda torunlarını bekliyor

Konteyner kentin çınarları bayramda torunlarını bekliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet