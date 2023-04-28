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Gündem, Asrın felaketi

AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), deprem bölgesinden tahliye edilenlerin istemeleri halinde afet öncesinde bulundukları kente dönüşleri için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 28.04.2023 - Güncelleme : 28.04.2023
AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Ankara

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve tahliye edilen vatandaşların afet öncesinde ikamet ettikleri kente dönüş konusunda yoğun taleplerinin olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Afet bölgesi dışındaki illerimizde bulunup geri dönmek isteyen afetzede vatandaşlarımızın bulundukları illerde valilik ve kaymakamlıklara müracaat etmeleri durumunda uygun vasıtalarla (kara yolu, demir yolu, hava yolu) ve yol masraf belgesi düzenlenerek dönüşleri hususunda gerekli imkan ve kolaylık sağlanacaktır." ifadesine yer verildi.

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AFAD: Deprem bölgesinden tahliye edilip geri dönmek isteyenlere kolaylık sağlanacak

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