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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı

Orhan Pehlül   | 13.02.2023
Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı

Adıyaman

Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bölgede yıkılan binalarla ilgili başlatılan soruşturmanın hızla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında Besni ilçesinde yıkılan 6 binanın müteahhitliğini üstlenen ve şu ana kadar 123 kişinin ölümüne neden olduğu değerlendirilen Şükrü İşitmen hakkında gözaltı kararı verildiği, şüphelinin Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı ifade edildi.

Şüpheli Besni ilçesine getirilerek adliyeye sevk edildi. İşitmen, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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