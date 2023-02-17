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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen Miraç Kandili programında depremzedeler için dua ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

Kerem Kocalar   | 17.02.2023
Adıyaman'da yıkılan otelin sahibi ve yöneticisi 3 şüpheli tutuklandı

Adıyaman

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan İsias Otel ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt, mahkemece tutuklandı. Zanlılar, Siverek Cezaevine nakledildi.

Diğer şüpheliler Ulviye Bozkurt ve Şule Özbek hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Depremde yıkılan İsias Otel'de KKTC'li voleybolcuların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaşamını yitirmişti.

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