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Kültür, Asrın felaketi

Adıyaman'da depremde yıkılan tarihi Ulu Cami bu yıl yeniden ibadete açılacak

Adıyaman'ın önemli tarihi vakıf eserlerinden olan ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Ulu Cami'de inşa çalışmaları bu yıl sonunda tamamlanacak.

Orhan Pehlül  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Adıyaman'da depremde yıkılan tarihi Ulu Cami bu yıl yeniden ibadete açılacak Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Kentte 6 Şubat 2023 depremlerinde zarar gören tarihi ve kültürel varlıkların, aslına uygun şekilde yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, asırlara meydan okuyan ve tarihi 1500'lü yıllara dayanan Ulu Cami için de harekete geçildi.

Depremlerin ardından sadece tek duvarı ayakta kalan camideki çalışmalarda, ilk etapta tarihi taşlar numaralandırıldı. Numaralara göre yeniden inşasına başlanan caminin bu yıl tamamlanması için çalışılıyor.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, AA muhabirine, caminin hem tarihi kimliğini korumayı hem de yapıyı depreme dayanıklı hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Palalı, yapının temel kazılarının büyük ölçüde tamamlandığını, duvar ve üst örtü imalatlarına geçmeyi planladıklarını dile getirdi.

Caminin kentteki öncelikli eserlerden biri olduğunu dile getiren Palalı, şöyle devam etti:

"Depremin ardından zaman kaybetmeden restorasyon süreci başlatıldı. Bugün itibarıyla temel çalışmalarımız sona yaklaşıyor. Proje ve etüt çalışmaları tamamlandı, gerekli koruma kurulu izinleri alındı. Alanda kurulan altı kule vinç ile ağır taşların daha hızlı ve güvenli taşınması sağlanıyor. 2025 yılının sonunda camimizi yeniden ibadete açacağız. Daha güçlü, daha görkemli bir yapıyla Adıyaman halkının hizmetinde olacak."

Caminin mimari yapısına dair de bilgi veren Palalı, "Ulu Cami, dört sütun üzerine kurulu olup statik olarak özel bir yapıya sahiptir. Isıtma, soğutma, ses ve aydınlatma sistemleri de proje kapsamında yenilenecek ve camimiz ibadete açılacaktır. Bilim kurulu, geçtiğimiz mart ayının ilk haftasında bölgede incelemelerde bulunarak çalışmaların yol haritasını belirledi." diye konuştu.


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