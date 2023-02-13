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Malatya’da Hayat Apartmanı’nın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Adıyaman'da 6 yaşındaki Miray depremin 178'inci saatinde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da yıkılan binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Miray isimli çocuk, 178 saat sonra kurtarıldı.

Mesut Tankulu   | 13.02.2023
Adıyaman'da 6 yaşındaki Miray depremin 178'inci saatinde kurtarıldı Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Adıyaman

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde zarar gören Adıyaman'da yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Alitaş Mahallesi'ndeki Bozbey Apartmanı'nın enkazından, depremden 178 saat sonra Miray ismindeki 6 yaşındaki çocuğu sağ çıkardı.

Küçük Miray, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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