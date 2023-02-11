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Gündem, Asrın felaketi

Adana'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 62 gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adana'da yıkılan binalarla ilgili tespit edilen yapım kusurlara ilişkin hakkında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Abdulkerim S. B. Topaloğlu   | 11.02.2023
Adana'da depremde yıkılan binalarda tespit edilen kusurlara ilişkin 62 gözaltı kararı Fotoğraf: Fikret Kavğalı/AA

Adana

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan ve çok sayıda ölüme neden olan bina ile sitelerde tespit edilen yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürütülen incelemeler doğrultusunda ilk etapta 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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