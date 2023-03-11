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Yaşam, Asrın felaketi

25 yıl oturduğu binanın enkazında hatıra fotoğrafları arıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da 25 yıl ikamet ettiği evi yıkılan 68 yaşındaki İbrahim Nergiz, enkazın başında geçmişini hatırlatacak fotoğrafları bulmak için bekliyor.

Ergün Haktanıyan  | 11.03.2023 - Güncelleme : 11.03.2023
25 yıl oturduğu binanın enkazında hatıra fotoğrafları arıyor Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Malatya

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Nergis Sitesi'nin 4'üncü katında 25 yıl ikamet eden Nergiz, unutamadığı hatıralarının yer aldığı binanın enkaz kaldırma çalışmalarını hüzünlü şekilde takip ediyor.

Nergiz, AA muhabirine, 22 daire ve 2 dükkan bulunan binayı ilk depremde terk ettiklerini, yapının ikinci depremde de yıkıldığını söyledi.

Boşaltılan binaya giren komşularından hayatını kaybedenler olduğunu belirten Nergiz, bütün varlıklarının enkaz altında kaldığını vurguladı.

Ailesiyle hayatta oldukları için şükreden Nergiz, şöyle devam etti:

"45 yıldır evliyim, 25 yıldır ise aynı binada oturuyorduk. Burada oğlumuzu evlendirdik, kızımızı gelin ettik. Onlardan bir hatıra fotoğraf arıyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız var. Onların doğum günleri, askerlik fotoğraflarımız var. Anılarımızı, mazimizi arıyoruz. Yoksa burada bize maddi olarak herhangi bir şeyin geleceğini tahmin etmiyoruz, çıkmaz da. Çıkan zaten kullanılmaz ama biz geçmişimizi, mazimizi arıyoruz."

"Bundan sonra aklın ön planda olduğu bir yaşam düşünüyorum"

Yeniden hayata başlayacaklarını, umutsuz olmadıklarını dile getiren Nergiz, şunları kaydetti:

"Enkazdan fotoğraflarım çıktı. 1970 yılında çektiğim fotoğraf var. Çok eski nüfus cüzdanım var. Bazı antika diyebileceğimiz ufak tefek şeyler, parçalanmış vaziyette. Hem sağlıklı kaldığımız için şükredeceğiz hem onlara bakacağız. Aslında bir noktada bunu bize uyarı olarak alacağız. Yani hep duygusal davrandık. Ev alırken odasına, banyosuna, metrekaresine, boyasına bakıyoruz. Oysa bize aklın çok önemli olduğunu, düşünerek her şeyi almamız, incelememiz gerektiğini öğretti bu deprem. Aklın ön planda olduğu bir yaşam düşünüyorum bundan sonra."

Nergiz, 1973 yılında çekilen gençlik fotoğrafının, okul yıllarındaki, askerlik ve 1974 yılında ablasının gönderdiği kartpostalın enkaz altından çıktığını ifade etti.

Çoğu komşusunun depremden sonra Malatya'yı terk ettiğini aktaran Nergiz, sosyal medyada bir grup kurduğunu ve enkazdan bulduğu eşyaları paylaşarak sahiplerini aradığını sözlerine ekledi.

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