Dolar
35.43
Euro
36.61
Altın
2,713.31
ETH/USDT
3,310.00
BTC/USDT
98,503.00
BIST 100
9,866.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor.
logo
Teknoloji, Araştırma

Araştırmacılar, İngiltere'de Demir Çağı'nda anaerkil toplumlar olduğunu keşfetti

Dublin Trinity College ve Bournemouth Üniversitesinden araştırmacılar, İngiltere'nin Dorset bölgesindeki mezarların incelenmesi sonucunda, Demir Çağı'nda bölgede anaerkil toplulukların yaşadığını ortaya koydu.

Irmak Akcan  | 16.01.2025 - Güncelleme : 16.01.2025
Araştırmacılar, İngiltere'de Demir Çağı'nda anaerkil toplumlar olduğunu keşfetti

Ankara

Science Daily'nin haberine göre araştırmacılar, Dorset bölgesindeki birçok mezardan 50 farklı genom örneğini inceledi.

Verilerden yola çıkarak mezarların ait olduğu Demir Çağı'na ait grubun soyağacını çıkaran araştırmacılar, burada yaşayan toplumların binlerce yıl kadın soyu üzerinden devam ettiğini tespit etti.

Araştırmacılar, söz konusu topluluklarda yapılan evlilikler veya ölümler sonrası dönemlerde, genelde kadınların bölgede yerleşik kaldığını, erkeklerin ise yaşadıkları yerleri terk ederek kadınların yaşadıkları topluluklara dahil olduğunu ortaya koydu.

Bu durum nedeniyle bölge toplumundaki soyağacının genellikle kadınlar üzerinden ilerlediğini tespit eden araştırmacılar, mal ve mülk haklarının da yine kadınlar üzerinden gelecek nesillere aktarıldığı değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacılar, kadınların "sosyal ve politik olarak üstün olduğu" bir toplum bulgusunun antik Avrupa dönemlerinde ilk kez görüldüğünü aktarırken daha önceki genetik çalışmalarının incelenmesi sonucu bu durumun sadece Dorset bölgesiyle sınırlı olmadığını ortaya çıkardı.

Demir Çağı İngiltere'si üzerinde daha önce yapılan genetik veri araştırmalarında da Dorset bölgesi kadar büyük bir sonuç olmasa bile benzer bir sosyal örüntünün birçok farklı toplulukta gözlemlendiği açıklanmıştı.

Araştırma, "Nature" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa'yı resmi törenle karşıladı
TCG Gelibolu fırkateyni, Libya açıklarında helikopterle havada yakıt ikmali yaptı
TRT, Arap Devletleri Yayın Birliğine ortak üye seçildi
Milli basketbolcu Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü yeniden tutuklandı

Benzer haberler

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den uluslararası topluma Gazze'nin yeniden inşasına destek çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den uluslararası topluma Gazze'nin yeniden inşasına destek çağrısı

Araştırmacılar, İngiltere'de Demir Çağı'nda anaerkil toplumlar olduğunu keşfetti

İngiliz akademisyene göre Elon Musk'ın aşırı sağa destek paylaşımları bu görüşleri meşrulaştırıyor

İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü

İngiltere ekonomisi Kasım 2024'te yüzde 0,1 ile beklentilerin altında büyüdü
Save The Children: Gazze'de sağlanan ateşkes hesap verebilirliğin ilk adımı olmalı

Save The Children: Gazze'de sağlanan ateşkes hesap verebilirliğin ilk adımı olmalı
Bilim insanları, depresyona ilişkin 300'den fazla genetik risk faktörü buldu

Bilim insanları, depresyona ilişkin 300'den fazla genetik risk faktörü buldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet