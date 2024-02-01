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Yaşam, Araştırma

Araştırma: İsviçre'de her 10 kişiden 9'u iklim değişikliğinin etkilerini algılıyor

İsviçre'de yaşayan her 10 kişiden 9'unun özellikle son yıllarda daha fazla kendisini hissettiren iklim değişikliğinin etkilerini algıladığı bildirildi.

Muhammet İkbal Arslan  | 01.02.2024 - Güncelleme : 01.02.2024
Araştırma: İsviçre'de her 10 kişiden 9'u iklim değişikliğinin etkilerini algılıyor

Cenevre

İsviçre Federal İstatistik Ofisi tarafından çevre sorunlarına ilişkin yapılan araştırmada, halkın hava kirliliği ve trafikten kaynaklanan gürültüden giderek daha fazla rahatsız olduğu ifade edildi.

Araştırma kapsamında yapılan ankete katılanların yüzde 41'i İsviçre'de iklimin önemli ölçüde değiştiğini belirtirken, yüzde 48'i ise buna dair hafif değişiklikler algıladığını kaydetti.

Biyoçeşitliliğin kaybı ve su kıtlığı, halk tarafından algılanan çevresel tehlikelerin başında yer alırken, nükleer santraller ise daha az tehlikeli görüldü.​​​​​​

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