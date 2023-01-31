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Teknoloji, Antarktika Bilim Seferi

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi yolculuğun ilk yarısını tamamladı

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi İstanbul’dan hareket ettikleri yolculuklarının ilk yarısını tamamlayarak Şili'nin başkenti Santiago’ya vardı.

Şebnem Coşkun   | 31.01.2023
7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi yolculuğun ilk yarısını tamamladı Fotoğraf: Şebnem Coşkun - AA

Şili

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uhdesinde TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün (KARE) koordinasyonunda gerçekleştirilen 7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin yolculuklarının ilk yarısı, 2 aktarma, 5 saatlik bekleme süresi ve toplam 18 saatlik uçak yolculuğunun ardından tamamlandı.

7. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, 19 Türk bilim insanı ve 2204-C TÜBİTAK kutup araştırmaları proje çağrısına başvuru yaparak birincilik alan 3 liseli öğrenciden oluşan ekip, Şili’nin başkenti Santiago’ya ulaştı.

Sefer ekibini, Santiago Comodoro Arturo Merino Benitez Havalimanı’nda Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülcan Akoğuz ve büyükelçilik personeli karşıladı. Karşılama sonrası büyükelçiye bilgi veren ekip sonrasında toplu fotoğraf çektirdi.

Antarktika yolunu yarılayan bilim heyeti, 20 saatlik bekleme süresinin ardından, Büyükelçi Akoğuz’la beraber Punta Arenas’a gerçekleştirilecek uçuş sonrasında Antarktika King George Adası’na ulaşmayı planlıyor.

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