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Politika, Akıncı Üssü İddianamesi

TBMM Başkanı Şentop'tan Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme: Adalet tecelli etmiştir

TBMM Başkanı Şentop, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada verilen kararla ilgili, "Adalet tecelli etmiştir. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

İsmail Çimen   | 26.11.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Akıncı Üssü davası kararına ilişkin değerlendirme: Adalet tecelli etmiştir

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz hain darbe girişiminde savaş uçaklarının Ankara'daki bombalamaları sonucu 68 kişinin şehit, 222 vatandaşın gazi olduğunu hatırlattı.

Şentop, "Akıncı davasında adalet tecelli etmiştir. Gazi Meclisimizi de bombalayan hainlere 79 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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